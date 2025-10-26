Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 26 Ekim 2025 MasterChef'te mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 26.10.2025 21:32

MasterChef Türkiye'de haftanın en kritik oyunu bu akşam oynanıyor. Kaptanlık düellosunda yarışmacılar, Mehmet, Somer ve Danilo Şeflerin belirlediği zorlu tabağı hazırlayarak Mavi Takım Kaptanı olmak için kıyasıya mücadele edecek. Kaptanlık unvanını alan yarışmacı, Kırmızı Takım Kaptanı seçiminde ise stratejik bir kararla tüm dengeleri değiştirebilir. Eleme potasından kurtulmanın ilk adımı olan 26 Ekim 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı ve yeni takımlar nasıl kuruldu? TV8 ile yanıt arıyor!

TV8 ekranlarının takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. Eleme heyecanının hemen ardından yarışmacılar, yeni bir haftaya daha güçlü bir başlangıç yapmak için mutfaktaki yerlerini aldı. Bu akşam oynanacak kaptanlık oyunu, haftanın kaderini belirleyecek. Mavi Takım Kaptanı'nın yapacağı ilk seçim, tüm yarışmacıların konumunu ve stratejilerini etkileyecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef mutfağında her hafta olduğu gibi, yeni bir hafta, yeni bir liderlik mücadelesi demek. Yarışmanın en önemli ve prestijli aşamalarından biri olan kaptanlık oyunu, yarışmacılar için oldukça anlamlı.

Kaptanlık yarışında henüz kazanan belli olmadı. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olurken onun söyleyeceği isim kırmızı takım kaptanı olacak ve takımlar kurulacak.

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Yeni haftanın yeni takımları ve yarışmacı bekleniyor.

