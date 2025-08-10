Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim elendi? 10 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oluyor!
Giriş Tarihi: 10.8.2025 22:33

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu eleme gecesi! 10 Ağustos Pazar akşamı yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Cumartesi günü ise yedeklerden ana kadroya katılan yarışmacı açıklanmıştı. Şimdi gözler Pazar gecesinde, elenen ismin kim olacağında. Peki, 10 Ağustos Pazar MasterChef’te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye’de son yaşananlar…

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı dorukta! Yarışmacılar, mutfakta en iyi tabağı çıkararak elenmemek için büyük bir mücadele veriyor. Rekabetin her geçen dakika arttığı gecede izleyiciler, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 10 Ağustos Pazar akşamı elenen isim belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünden öne çıkan detaylar…


MASTERCHEF ELEME POTASINDAKİ İSİMLER

Bu hafta MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren yarışmacılar şöyle: Gizem, Tunahan, Cansu, İrem, İhsan, Özkan ve Çağlar.
Hafta boyunca gösterdikleri performansın ardından bu isimler, mutfakta kalabilmek için son kez hünerlerini sergileyecek.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef elenen isim belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ

MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar arasından ana kadroya katılan ilk isim Mert oldu. Böylece Mert, zorlu eleme sürecini başarıyla tamamlayarak ana kadroda yerini aldı.


