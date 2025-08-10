MasterChef kim elendi? 10 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye’de yarışmaya veda eden isim belli oluyor!

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı dorukta! Yarışmacılar, mutfakta en iyi tabağı çıkararak elenmemek için büyük bir mücadele veriyor. Rekabetin her geçen dakika arttığı gecede izleyiciler, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 10 Ağustos Pazar akşamı elenen isim belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünden öne çıkan detaylar…



