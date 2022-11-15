MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 13 Kasım 2022 MasterChef son bölüm ile yarışmadan kim elendi, hangi yarışmacı? İşte elenen isim!

TV8 ekranlarında 13 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde kritik eleme oyunları oynandı. Zorlu oyunda mücadele eden eleme adayları Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız arasından birisi MasterChef'te elenerek şampiyonluk hayallerine veda etti. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun olarak "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

13 Kasım 2022 Pazar günü MasterChef'te elenen isim ve kritik eleme gecesine ilişkin son dakika bilgileri şöyle;