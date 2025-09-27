MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Eylül 2025 MasterChef’te eleme gecesi heyecanı!

MasterChef Türkiye, haftanın eleme potası ile yine gündemde. Yarışmacılar bireysel ve takım oyunlarında kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme adayları da merakla araştırılıyor. Bu bölümde kimin elendiği ve yarışmaya veda eden isim sosyal medyada gündem oldu. Peki TV8 ile MasterChef kim elendi? İşte eleme gecesinin detayları...
MasterChef yeni bölümde eleme gecesi yaşanıyor. Siyah pirincin verildiği eleme potasındaki adaylar tezgah başında yerini aldı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararıyla gecenin en zayıf performansını sergileyen yarışmacı yarışmaya veda ediyor.