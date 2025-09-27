Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Eylül 2025 MasterChef'te eleme gecesi heyecanı!
Giriş Tarihi: 27.9.2025 21:31

MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Eylül 2025 MasterChef'te eleme gecesi heyecanı!

TV8’in yarışmalarından MasterChef Türkiye, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. İzleyiciler “MasterChef kim elendi?” sorusuna yanıt arıyor. Haftanın eleme adayları arasında kritik dokunulmazlık oyunları ve jüri değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı yarışmaya veda ediyor. İşte 27 Eylül 2025 tarihli yeni bölümle MasterChef'te elenen isim hakkında merak edilenler:

MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Eylül 2025 MasterChef’te eleme gecesi heyecanı!

MasterChef Türkiye, haftanın eleme potası ile yine gündemde. Yarışmacılar bireysel ve takım oyunlarında kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme adayları da merakla araştırılıyor. Bu bölümde kimin elendiği ve yarışmaya veda eden isim sosyal medyada gündem oldu. Peki TV8 ile MasterChef kim elendi? İşte eleme gecesinin detayları...

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ!

MasterChef yeni bölümde eleme gecesi yaşanıyor. Siyah pirincin verildiği eleme potasındaki adaylar tezgah başında yerini aldı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararıyla gecenin en zayıf performansını sergileyen yarışmacı yarışmaya veda ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. EYLÜL

2. MERYEM

3. MURAT CAN

4. HAKAN

5. ÇAĞATAY

6. BARIŞ

7. ASLI

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim henüz belli olmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Eylül 2025 MasterChef'te eleme gecesi heyecanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz