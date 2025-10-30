MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 30 Ekim 2025 MasterChef’te ödül heyecanı!

MasterChef Türkiye'nin haftalık periyodunda en çok merak edilen anlardan biri olan ödül oyunu, yarışmacılara hem motivasyon hem de kritik avantajlar sağlıyor. Genellikle bireysel formatta oynanan ve zaman zaman 100 bin TL para ödülü, yurt dışı gastronomi turları gibi büyük sürprizleri beraberinde getiren ödül oyunu, bu akşam (30 Ekim 2025 Perşembe) TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye, izleyicileri ekran başına kilitleyen yeni bölümüyle her akşam olduğu gibi bu akşam da yayınlanıyor. Ödül oyunu, yarışmanın formatına göre genellikle Perşembe günleri oynanmaktadır.
Bu haftanın ödülünde hem para ödülü hem de Danilo Şef liderliğinde yurtdışı ödülü var.