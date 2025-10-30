Haberler Yaşam Haberleri MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 30 Ekim 2025 MasterChef'te ödül heyecanı!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 23:27

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir ödül oyunu daha yaşanıyor! Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in jüriliğinde gerçekleşen zorlu etaplar sonrası, yarışmacılar büyük ödül için ter döküyor. Peki, bugün (30 Ekim Perşembe) oynanan MasterChef ödül oyununu kim kazandı ve nefes kesen mücadelenin sonunda büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?

MasterChef Türkiye'nin haftalık periyodunda en çok merak edilen anlardan biri olan ödül oyunu, yarışmacılara hem motivasyon hem de kritik avantajlar sağlıyor. Genellikle bireysel formatta oynanan ve zaman zaman 100 bin TL para ödülü, yurt dışı gastronomi turları gibi büyük sürprizleri beraberinde getiren ödül oyunu, bu akşam (30 Ekim 2025 Perşembe) TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye, izleyicileri ekran başına kilitleyen yeni bölümüyle her akşam olduğu gibi bu akşam da yayınlanıyor. Ödül oyunu, yarışmanın formatına göre genellikle Perşembe günleri oynanmaktadır.

Bu haftanın ödülünde hem para ödülü hem de Danilo Şef liderliğinde yurtdışı ödülü var.

MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

BARIŞ

AYTEN

ASLI

SÜMEYYE

MERT

ÇAĞLAR

