Masterchef Sema kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı Sema Fıçıcı kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Sema Fıçıcı Masterchef 2022 kadrosunun 18. Ve son Yarışmacısı oldu. Serpilay karşısında büyük bir mücadele veren yarışmacı yaratıcılık turunda diğer isimleri eledi. Masterchef Sema kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Sema yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF SEMA KİMDİR?
1994 yılında Ceyhan Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olan Sema Fıçıcı 45 yaşında ve ev hanımı.
Aslen Adana Ceyhanlı olan yarışmacı ilk etapta yaptığı yüksük çorbası ile yarışmaya bomba gibi bir giriş yapmıştı. Jüri üyeleri oylama yapmadan önlük vererek yarışmacıyı üst tura çıkarmıştı.
İddialı yarışmacı 2022 Masterchef ana kadronun son yarışmacısı oldu.