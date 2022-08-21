Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Sema kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı Sema Fıçıcı kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
Giriş Tarihi: 21.8.2022 00:28

Masterchef Sema kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı Sema Fıçıcı kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef ana kadro son yarışmacısı belli oldu! Son bölümün kazananı ve 18. Önlüğün sahibi Sema Fıçıcı yaşı, mesleği, instagram adresi ile gündemdeki yerini aldı. Çikolatalı Mus tarifi ile rakiplerinin önüne geçen yarışmacı son önlüğü kaptı. İsminin açıklanmasının hemen ardından “Masterchef Sema kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor” soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Masterchef Sema Fıçıcı hakkında merak edilenler…

Masterchef Sema kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı Sema Fıçıcı kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Sema Fıçıcı Masterchef 2022 kadrosunun 18. Ve son Yarışmacısı oldu. Serpilay karşısında büyük bir mücadele veren yarışmacı yaratıcılık turunda diğer isimleri eledi. Masterchef Sema kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Sema yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF SEMA KİMDİR?

1994 yılında Ceyhan Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olan Sema Fıçıcı 45 yaşında ve ev hanımı.

Aslen Adana Ceyhanlı olan yarışmacı ilk etapta yaptığı yüksük çorbası ile yarışmaya bomba gibi bir giriş yapmıştı. Jüri üyeleri oylama yapmadan önlük vererek yarışmacıyı üst tura çıkarmıştı.

İddialı yarışmacı 2022 Masterchef ana kadronun son yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ

Sezonun netleşen ana kadro yarışmacıları:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Sema.

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Masterchef Sema kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı Sema Fıçıcı kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
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