Masterchef Sema kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı Sema Fıçıcı kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Sema Fıçıcı Masterchef 2022 kadrosunun 18. Ve son Yarışmacısı oldu. Serpilay karşısında büyük bir mücadele veren yarışmacı yaratıcılık turunda diğer isimleri eledi. Masterchef Sema kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Sema yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…