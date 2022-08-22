Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Ana kadroda yer alan isimler arasında Şeyma Müjdeci'de yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki Masterchef Şeyma kimdir, Şeyma Müjdeci kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
Yarışmaya Almanya'dan katılan 29 yaşındaki Şeyma Müjdeci, aslen Erzurumludur ve pilates eğitmenliği yapmaktadır. Henüz 4.5 yaşında ikiz kız çocuğu olan Şeyma Müjdeci, yarışmaya eşinin ısrarıyla katıldığının altını çizmektedir.
Yemek eğitimi bulunmayan Müjdeci, 'Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.' diyerek iddialı olduğunu vurgulamaktadır. Şeyma Müjdeci'nin eşi Hüseyin Müjdeci Giresunludur ve Almanya'da gezi şirketi bulunması nedeniyle çift hayatını orada devam ettirmektedir.