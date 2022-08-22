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Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:28

Masterchef Şeyma kimdir? Şeyma Müjdeci kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef yeni sezonunda iddialı yarışmacılar arasında Şeyma Müjdeci dikkat çekiyor. Ünlü şeflere tadım yaparak yarışmada kalmak isteyen adaylar ana kadroya yerleşti. En çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in birçok hayranı bulunuyor. Hayranları da yarışmacılar hakkında bilgi almak istiyor. Peki Masterchef Şeyma kimdir? Şeyma Müjdeci kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli? İşte yanıtı

Masterchef Şeyma kimdir? Şeyma Müjdeci kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Ana kadroda yer alan isimler arasında Şeyma Müjdeci'de yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki Masterchef Şeyma kimdir, Şeyma Müjdeci kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya Almanya'dan katılan 29 yaşındaki Şeyma Müjdeci, aslen Erzurumludur ve pilates eğitmenliği yapmaktadır. Henüz 4.5 yaşında ikiz kız çocuğu olan Şeyma Müjdeci, yarışmaya eşinin ısrarıyla katıldığının altını çizmektedir.

Yemek eğitimi bulunmayan Müjdeci, 'Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.' diyerek iddialı olduğunu vurgulamaktadır. Şeyma Müjdeci'nin eşi Hüseyin Müjdeci Giresunludur ve Almanya'da gezi şirketi bulunması nedeniyle çift hayatını orada devam ettirmektedir.

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Masterchef Şeyma kimdir? Şeyma Müjdeci kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
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