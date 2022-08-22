Masterchef Şeyma kimdir? Şeyma Müjdeci kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya Almanya'dan katılan 29 yaşındaki Şeyma Müjdeci, aslen Erzurumludur ve pilates eğitmenliği yapmaktadır. Henüz 4.5 yaşında ikiz kız çocuğu olan Şeyma Müjdeci, yarışmaya eşinin ısrarıyla katıldığının altını çizmektedir.

Yemek eğitimi bulunmayan Müjdeci, 'Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.' diyerek iddialı olduğunu vurgulamaktadır. Şeyma Müjdeci'nin eşi Hüseyin Müjdeci Giresunludur ve Almanya'da gezi şirketi bulunması nedeniyle çift hayatını orada devam ettirmektedir.