Giriş Tarihi: 20.8.2025 22:37

MasterChef yedeklerden kim girdi? TV8 ile 20 Ağustos 2025 MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu?

MasterChef yedeklerden kim girdi sorusu 20 Ağustos 2025 tarihli yeni bölümle sorgulanıyor. Elemelerin ardından yedeklerden alınan yarışmacıların yarışı devam ediyor. Bu kez chili con carne tarifi ile tezgah başına geçecek aday yarışmacıların tabakları Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in tadımıyla değerlendirmeye alınacak. Peki; TV8 ile MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye yeni sezonda ana kadrodan elenenlerin ardından yedekler yerlerini doldurmaya devam ediyor. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı kadroda yerini alacak. Araştırmaların hız kazandığı yarışmada heyecan dorukta. Peki; TV8 ile 20 Ağustos 2025 MasterChef yedeklerden kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 3. YARIŞMACI BELLİ OLUYOR!

Aday yarışmacılar chili con carne yaparak tezgah başında yarışıyor. MasterChef ana kadroya yedeklerden girecek 3. yarışmacıyı belirleyecek yarışta heyecan dorukta.

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

Masterchef yedek kadrodan ana kadroya giren yarışmacı henüz belli olmadı.

CHILI CON CARNE TARİFİ

Malzemeler:

300 g kıyma

1 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 kutu konserve domates

1 kutu haşlanmış kırmızı fasulye

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

Zeytinyağı

Yapılışı:

Tencerede yağı ısıtıp soğan ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Biberi, baharatları ve salçayı ekleyin, karıştırın.

Domatesi ve ardından fasulyeyi ekleyin.

15-20 dakika kısık ateşte pişirin.

MAVİ TAKIM

Eylül (K)

Hakan

Sümeyye

Mert

Sezer

Onur

Ayla

Sercan

İrem

Cansu

KIRMIZI TAKIM

Ayten (K)

Özkan

Furkan

Çağatay

Gizem

Hilal

Çağlar

İhsan

Bilal

İlhan

