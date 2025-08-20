MasterChef yedeklerden kim girdi? TV8 ile 20 Ağustos 2025 MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye yeni sezonda ana kadrodan elenenlerin ardından yedekler yerlerini doldurmaya devam ediyor. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı kadroda yerini alacak. Araştırmaların hız kazandığı yarışmada heyecan dorukta. Peki; TV8 ile 20 Ağustos 2025 MasterChef yedeklerden kim girdi?
Aday yarışmacılar chili con carne yaparak tezgah başında yarışıyor. MasterChef ana kadroya yedeklerden girecek 3. yarışmacıyı belirleyecek yarışta heyecan dorukta.
Malzemeler:
300 g kıyma
1 adet soğan (doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet kırmızı biber (doğranmış)
1 kutu konserve domates
1 kutu haşlanmış kırmızı fasulye
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Tuz, karabiber
Zeytinyağı
Yapılışı:
Tencerede yağı ısıtıp soğan ve sarımsağı kavurun.
Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Biberi, baharatları ve salçayı ekleyin, karıştırın.
Domatesi ve ardından fasulyeyi ekleyin.
15-20 dakika kısık ateşte pişirin.
MAVİ TAKIM
Eylül (K)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
KIRMIZI TAKIM
Ayten (K)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
İhsan
Bilal
İlhan