MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNU HEYECANI! 19 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık heyecanı devam ediyor! Yeni bölümde mavi takımın lideri belli oluyor ve takımlar şekillenmeye başlıyor. Yarışmacılar, kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele ederken, meraklı bakışlar kazananı arıyor. Peki, 19 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan tüm gelişmeler…