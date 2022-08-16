Matematik Evi’ne 7’den 70’e yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "41 Ayda 41 Eser" sloganı ile Eyüpsultan'da geçen yıl açılan Matematik Evi, 7'den 70'e herkesten yoğun ilgi görüyor. Kağıthaneliler aileleri ile birlikte Matematik Evi'ni gezip, sanat ve tasarım atölyelerinde çalışarak eğlenceli ve kaliteli zaman geçiriyorlar. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından Ağustos 2020 tarihinde başlatılan Matematik Evi projesi, 11 Eylül 2021'de tamamlanarak hizmete alındı. Belediye kaynakları ile hayata geçirilen proje, matematikte öğrenme yaklaşımlarını değiştirerek, 21. yüzyıl matematiksel becerileri eğitiminin gereksinimlerini karşılıyor.Matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç taraflarına dikkat çeken bir müze görünümündeki Matematik Evi, altın orandan, Da Vinci Köprüsü'ne, kanalizasyon kapağındaki sırdan, Mimar Sinan'ın yapılarındaki muhteşem fikirlere, perspektife kadar matematiğin gizemli dünyasında unutulmayacak bir yolculuk yaşatıyor. Haftanın 6 günü açık olan Matematik Evi'ni 7'den 70'e herkes ziyaret edebiliyor.Okullar da Matematik Evi'ne Çarşamba ve Perşembe günleri gelebiliyor. Burada öğrencilere matematiğin günlük hayattaki ilişkisi anlatılırken, atölye ve bahçelerde tasarım çalışmalarına katılımları sağlanıyor. Hafta sonları ise çocuklar aileleriyle birlikte sanat ve tasarım atölyelerinde çalışarak eğlenceli zaman geçiriyor.