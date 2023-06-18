Matematik güldürdü Türkçe ve tarih zorladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Sınavda 3.5 milyondan fazla aday ter döktü. TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün yapılacak.TYT'de bu yıl öğrencileri zorlayan test Türkçe ile tarih oldu. Matematik ise geçmiş yıllardaki sınavlara göre oldukça kolaydı. Uğur Okulları Lise Bölüm başkanları, sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgilere göre TYT'deki testleri şöyle değerlendirdi:Matematik, geçmiş yıllarda çıkmış sorulara benzer formatta ancak daha kolaydı. Daha net şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik soruları vardı. Bazı sorularda çözüm için gerekli formül ve tanımlar verilmiş.Fen bilimlerinde temel bilgiler sorgulanmış. Fizik soruları matematiksel işlem içermeyen, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik. Biyoloji soruları, kolay ve temel bilgi düzeyinde. Kimya soruları, temel bilgiye dayalı ve beklenen düzeyde.Türkçe'de 8 dilbilgisi sorusu sorulmuş ve şıklarda birden fazla kazanım sorgulanmış. Geri kalan sorularda ise öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri sorgulanmış. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede, ancak birkaç paragraf sorusunda güçlü çeldirici kullanılmış.Tarihte çok zor, diğer bölümlerde orta zorlukta, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuş. Tarih, temel bilgi ve kronoloji bilen, olay örgüsüne hâkim olan öğrencilerin bile zorlanacağı bir sınavdı. Coğrafyada grafik okuryazarlığı ön plana çıkarılmış. Felsefe soruları ise temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmayı gerektiriyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ise geçtiğimiz yıla göre daha kolay tarzda hazırlanmış.Asrın felaketine Hatay'da dedesinin evinde yakalanan ve 63 saat sonra çıkartılan Gürkan Öztürk (18) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ceyhan KYK yurduna yerleştirildi. Burada üniversite sınavına hazırlanan Öztürk, YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne Ceyhan Kasım Ragipoğlu Anadolu Lisesi'nde girdi. Öztürk, "Çok zor günler geçirdim. Annemin rahatsızlığı da psikolojimi etkiledi. Elimden geldiği kadar çalıştım. Hayalim endüstri mühendisi olmak" dedi.Sınav merkezelerinde girişte görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst aramasının ardından salonlara yönlendirildi. Öğrenciler sınav salonunda, veliler ise okul önlerinde ter döktü. İstanbul Beylikdüzü'nde sınavı 5 dakika ile kaçıran Talha Köse "5 dakika için bir senem heba oldu" dedi. Kapının kapatılmasından 20 saniye sonra ailesi ile gelen bir adayı gören diğer velilerin uyarısıyla kapı tekrar açıldı ve iki öğrenci içeri alındı. Ancak 3 dakika sonra gelen 2 erkek aday kapıyı açtıramadı. Demir kapıyı tırmanan öğrenciler görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.SABAHCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her birine hedefledikleri okullarda, edinecekleri tecrübelerle mutlu bir üniversite hayatı temenni ediyorum. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. AA