Matematik sağ gösterip sol vurdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu TYT, 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda uygulandı. Sınavda adaylara Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Matematik soruları geçmiş yıllara göre kolaydı. Ancak matematik testi adaydan hesaplama yapmasının ötesinde metni kavraması, karşılaştığı durumu matematiksel ifadeye çevirmesi ve akıl yürütmesini isteyen sorulardan oluştu. Bu nedenle adaylar matematikte zorluk derecesi düşük sorularla karşılaşsa da süreyi yetiştirmekte zorlandı. TYT sorularını SABAH'a analiz eden Uğur Okulları lise bölüm başkanları şu değerlendirmelerde bulundu:

MATEMATİK: Soruların içinde önceki yıllarda da mevcut olan bağlam temelli soruların belli oranda sorulduğu görüldü. Sınavın zorluğu, çoğunlukla ileri düzey matematik bilgisinden değil; koşulları takip etme, uzun metni ayrıştırma, strateji geliştirme ve zamanı etkili kullanma becerisinden kaynaklanmaktadır. 2026 TYT Matematik testindeki geometri soruları, formül ezberinden çok şekil okuma, verileri değerlendirme becerilerini öne çıkarmaktadır.

TÜRKÇE: Soruların dilinin yalın, açık ve anlaşılır olduğu görülmektedir. Özellikle paragraf sorularında metin uzunluklarının ve sözcük sayılarının öğrencileri zorlayacak düzeyde olmadığı, orta uzunluktaki metinlerden oluştuğu söylenebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkçe sorularının geçmiş yıllardaki gibi okuduğunu anlama, yorumlama, metinden çıkarım yapma ve anlam ilişkilerini değerlendirmeyi ölçmeye yönelik hazırlandığı görülmektedir.

FİZİK: Sorularda öğrencilerin fiziksel olayları gerçek yaşam bağlamında yorumlama, temel kavramları doğru kullanma ve kavramsal düşünme becerileri ön plana çıkarılmıştır. Test kolay-orta zorluk düzeyinde bir yapı sergilemektedir. Bununla birlikte sorular, fizik kavramlarına hâkim olmayı, analitik düşünmeyi ve öğrenilen bilgileri farklı durumlara uygulayabilmeyi gerektirmiştir.

KİMYA: Öğrencilerin ezber bilgilerden çok kimyasal kavramları anlama ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Sorular, temel kimya bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilen ve bilimsel düşünme becerilerini kullanabilen öğrencileri ayırt edici niteliktedir.

BİYOLOJİ: Grafik ve şema okuma becerisini ve klasik biyoloji bilgilerini ölçen bir sınavdı. Hem konu dağılımı hem de soru tarzları bakımından geçmiş yıllara ciddi bir benzerlik ve paralellik göze çarpmaktadır. SOSYAL BİLİMLER ZORLAMADI

COĞRAFYA: Sorularda ezber bilgisinden çok harita okuryazarlığı, coğrafi kavramları kullanma ve yorum yapma becerileri ölçülmüştür. Zorluk düzeyi açısından sorular genel olarak kolay, orta ve orta üst seviyedeydi.

TARİH: Sorular, öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi olmalarını değil, aynı zamanda bu bilgileri metin içerisinde doğru yorumlayabilmelerini de gerektirmiştir. Bu yönüyle sınav, tarihî terim ve kavramlara hâkim, dikkatli okuma becerisine sahip öğrenciler için ölçücü ve dengeli bir nitelik taşımaktadır.

FELSEFE: Adayların felsefi terminolojiye dayalı olarak yaşamla ilgili problemleri ve metinleri çözümleme, akıl yürütme ve çıkarım yapma becerilerini ölçmeye yönelikti.

DİN KÜLTÜRÜ: Sınav genelinde ezbere dayalı bilgi ölçümünden ziyade, öğrencilerin yorumlama, bilgiyi analiz etme ve metinden hareketle çıkarım yapabilme becerilerini ön plana çıkaran bir yaklaşım sergilenmiştir. Sorular, öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği bir düzeyde hazırlanmıştır.



GEÇ KALANLARA POLİS YETİŞTİ

ADANA'da sınava geç kalma riski taşıyan öğrencilerin imdadına polisler yetişti. Motosiklet ve ekip aracına bindirilen öğrenciler okullarına yetiştirildi. Şırnak, Siirt ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde de YKS'ye geç kalan üniversite adaylarının yardımına polis koştu. Polis, çok sayıda öğrenciyi aracıyla sınava yetiştirdi. Kırıkkale'de sınava geç kalan bir aday, okul kapıları kapandıktan sonra içeri girebilmek için duvardan atlamayı denese de sınava alınmadı.

ÇOCUKLARIYLA HAYALLERİ AYNI

AMASYA'da Elif Beyza Yılmaz (46), oğulları Mustafa Talha Yılmaz (25) ve Kerem Yılmaz (19) ile birlikte sınava girdi. Yaklaşık 27 yıl sonra yeniden üniversite sınavına girdiğini söyleyen Yılmaz, "Lise mezunuyum. Çocuklar olunca hiç cesaret edemedim. Önce onları büyüttüm. Şimdi kendime de güveniyorum, denemek istedim" dedi. Hatay'da da 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Emel Reyhanoğulları, kızı Duru ile aynı okulda üniversite sınavına girdi. Lise mezunu olan Emel Reyhanoğulları, kızının sınav heyecanına ortak olmak istediğini söyleyerek "Başarılı olup Çocuk Gelişimi bölümünü okumak istiyorum" dedi.



SINAV YOLUNDA KAHREDEN KAZA

Gaziantep'in Karkamış ilçesinden Nizip ilçesine üniversite sınavına girmek için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü 19 yaşındaki Fatih İnal ile 19 yaşındaki akrabası Ahmet İnal yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet İnal'ın tedavisi sürüyor.



15 DAKİKA KURALI DEVAM EDİYOR

TYT'de olduğu gibi bugün de "15 dakika kuralı" uygulanacak. AYT için adaylar saat 10.00'dan, YDT için ise 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç 1 saat önce sınav merkezlerinde olması gerekiyor.



AYT'YE 1 MİLYON 627 BİN ADAY KATILACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) bugün düzenlenecek. ÖSYM verilerine göre bu yıl AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday, YDT'ye ise 203 bin 639 aday başvurdu. AYT bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 180 dakika süre verilecek. Sınavda 160 soru bulunuyor. Test dağılımı ise şöyle olacak: -Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler- 1: 40 soru -Sosyal Bilimler-2: 40 soru -Matematik: 40 soru -Fen Bilimleri: 40 soru



45. SINAVI

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Adem Topçuoğlu, bu yıl 45. kez sınava girdi. Bu yıl yerel yönetimler bölümünü okumak istediğini anlatan Topçuoğlu, "1980'den bugüne kadar 5 üniversite bitirdim. Bu sene 6. üniversiteyi bitirmeyi düşünüyorum. Öğrencilere tavsiyem, bu sene kazanamazlarsa seneye, kazanamazlarsa bir dahaki seneye kazanırlar" dedi.



YAŞAMASI MUCİZEYDİ YÜRÜYEREK GELDİ

KONYA'da 12 yıl önceki kazada engelli kalan "yaşaması mucize" denilen Canberk Sarkurt (20), büyük azmiyle ayağa kalkıp sınava girdi. Oğlunun hukuki mücadelesi için Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren annesi de onu yalnız bırakmadı.



DİL SINAVI ÖĞLEDEN SONRA

YDT ise bugün saat 15.45'te başlayacak. Adaylara 120 dakika süre verilecek. Sınavda 80 soru yer alacak. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 5 dilde uygulanacak sınavda adaylar yalnızca başvuru yaptıkları dil testine girecek.



70 YAŞINDAKİ AZİM

Mardin'de 70 yaşındaki Halil Sarıgül ve 25 yaşındaki oğlu Zafer Burak Sarıgül, Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanma hedefiyle aynı okulda sınava girdi. Zafer Burak Sarıgül de Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak bu ay avukatlık ruhsatını alacağını belirtip "Babam küçük yaşlardan itibaren bana çözemediğim soruları çözen, nasıl güzel ders çalışabileceğimi gösteren, ders programımı hazırlayan bir öğretmen gibi hep başımda durdu. Ne mutlu bizlere ki böyle eğitimci, önümüzü açan, sürekli yolumuzu aydınlatan bir babaya sahibiz" diye konuştu.



İNANÇ, GENÇLERE AHLAKİ PUSULA SAĞLAR

DINÎ liderler, akademisyenler ve öğrenciler, hızlı teknolojik ve sosyal değişim çağında gençleri güçlendirmeye odaklanan Üçüncü Uluslararası Dinî Liderler Zirvesi için Kuala Lumpur'da bir araya geldi. Malezya'nın Müslüman Dünya Birliği ile işbirliği içinde ev sahipliği yaptığı zirve ve ardından düzenlenen Dördüncü Güneydoğu Asya Âlimler Konferansı, 49 ülkeden 2 bin 500'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. İnsan onurunun istikrarlı toplumlar inşa etmenin merkezinde yer aldığının altını çizen konuşmacılar, dinin, bölünme veya ırkçılık kaynağı değil, birlik köprüsü olması gerektiğini vurguladı. Toplantıda, inancın gençlere teknolojik kaos içinde ahlaki bir duruş, toplumsal hayatta bir amaç duygusu ve küresel krizlerde barış yapıcı bir rol vererek onları içsel ve sosyal olarak güçlendirdiği sonucuna varıldı.



PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

YKS'de puan hesaplamasında lisans programları için AYT'nin yüzde 60, TYT'nin etkisi ise yüzde 40 olacak. Dil puanı ile tercih yapacak adaylarda ise TYT ve YDT sonuçları esas alınacak. Puan hesaplanabilmesi için adayların ilgili testte en az 0,5 ham puan elde etmesi gerekiyor. Netler hesaplanırken her 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sonuçların 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.