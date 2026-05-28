Mattia Ahmet ve Atlas’ın ailelerinin hüzünlü bayramı

Çocuklarını bıçaklı saldırı sonucu kaybeden Minguzzi ve Çağlayan ailesi bayrama hüzünle girdi. Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne ve babası, Kurban Bayramı'nın ilk günü çocuklarının mezarını ziyaret etti. Baba Andrea Minguzzi oğlunun mezarını çiçeklerle donatırken oğullarını özlediğini belirterek, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Ahmet çok iyi bir çocuktu. Herkesi korurdu. Kimse bunu hak etmiyordu. Ahmet de hak etmiyordu. Çok üzülüyorum. Bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız" diye konuştu. Acılı baba oğlunun mezarını çiçeklerle donattı.

Güngören'de kafedeki tartışma sonrası sokak ortasındaki bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü de bayramın ilk günü oğlunun mezarını ziyaret etti. Acılı anne katıl zanlısının 9 Haziran'da hakim karşısına çıkacağını belirterek "Atlas'sız ikinci bayramımız. Acımız gün gün, katbekat artıyor zaten. Her zaman şunu söylüyoruz eylemi gerçekleştiren mi sadece katil? Onun yanında diğer dört azmettirici için de şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Bunun için beklentimiz var. Azmettiricilerin de ceza almasını istiyoruz" dedi.