Mavi vatan’a yerli kalkan! MKE’den tarihi hamle: BALKIN seri üretime hazır

Asırlık üretim tecrübesi ve üstün mühendislik altyapısıyla çalışmalarını sürdüren MKE, hava, kara ve deniz platformlarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yeni nesil mühimmatlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü daha da ileri taşıyor. Bu kapsamda geliştirilen BALKIN, Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığını tamamen sona erdirdi.

MAVİ VATAN'IN YILMAZ BEKÇİLERİNE ÜSTÜN KORUMA

Türkçede "ışık saçan, parlayan" anlamına gelen BALKIN, özellikle deniz platformları için tasarlandı. Su üstü unsurların savunma kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirilen 130 mm ÇAF-S mühimmatı, radyofrekans (RF) arayıcı başlıklı güdümlü füzelere karşı yüksek etkinlik sağlıyor.

Geniş bantta elektromanyetik koruma sunan yapısı ve yüksek radar yansıtıcılığı sayesinde güçlü bir aldatma kabiliyeti bulunan BALKIN, savaş gemilerinin hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırıyor. Mühimmatın içerisinde yer alan özel parçacıklar, havada patlama sonrası oluşturduğu bulut sayesinde radar güdümlü füzeleri yanıltarak hedef sapmasına neden oluyor.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTTİ, İHRACAT KAPISI AÇILDI

Çaf mühimmatı alanında kritik bir boşluğu dolduran BALKIN, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirirken, aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeliyle dost ve müttefik ülkelerin de ilgisini çekiyor. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen sistem, sürdürülebilir savunma anlayışının güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.