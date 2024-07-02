Mavi Vatan’da bayram coşkusu

Türk denizciliği açısından büyük öneme sahip olan Kabotaj Yasası'nın 98. yıl dönümü, Antalya Bölge Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası işbirliği ile Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yarbay Tolga Coşkun, Kamu Kurumlarının Müdürleri, Antalya Bölge Liman Başkanı Alper Keçeli, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MAVİ VATANIMIZDA NEFES ALACAK BOĞAZ BIRAKILMAMIŞTI

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Şahin, denizlerimizin tarihimiz için ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, "Bu sular Türk milletinin 2000 yıllık serüveninde ilk defa deniz ve denizcilikle tanıştığı, denizci bir millet olmaya başladığı sulardır." dedi.

Gençlerimize ve evlatlarımıza 1 Temmuz'u iyi anlatmamız gerektiğini vurgulayan Vali Şahin, "Milletimiz sekiz yüz yıllık süre zarfında büyük badireler atlattı. Kapitülasyonlar nedeniyle basit bir tekneyi Antalya Limanı'ndan, İzmir Limanı'na getiremeyecek duruma gelmiştik. Mavi Vatanımızda bize nefes alacak bir boğaz bile bırakılmamıştı. İstiklal Harbimizin zaferle sonuçlanmasının ardından denizlerdeki haklarımıza kavuştuk. Bir daha o kara günlere dönmemek için milli egemenliğimize, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze bağlı kalalım." dedi.

TURİZM VE TİCARETİN ŞAH DAMARI DENİZLERİMİZDİR

Türk Turizmi'nin 31 Aralık itibariyle altmış milyar dolar hedefine ulaşacağına dikkat çeken Vali Şahin, "Türk ihracatı ikiyüzelli milyar doları geçti. Bu iki rakamın ana unsuru denizlerimizdir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sadece bir denizcilik bayramı değil aynı zamanda vatan kurtarmanın bayramıdır. Akdeniz'e, Ege'ye rahatlıkla çıkıp turizm, ticaret ve diğer tüm haklarımızı kullanabiliyorsak, milli mücadelenin kahraman nesli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Hepsini rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

Vali Şahin'in konuşmasının ardından düzenlenen yüzme yarışı, çıpa çıkartma yarışı ve Fly Board gösterisi katılımcılar tarafından beğeni ile izlendi. Yarışmaların sonunda dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.