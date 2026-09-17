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Giriş Tarihi: 17.09.2026 12:34

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası ertelendi

FETÖ’ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan Maydonoz Döner zincirine ilişkin davanın yargılamasına devam edildi. Mahkeme başkanı, bu celse duruşmada dinlenmesi gereken tanığın hazır bulunmadığını belirtirken, duruşma, 5 Ocak’a ertelendi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ davası ertelendi
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FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyum atanan Maydonoz Döner zincirine ilişkin davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. 9 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına sanık Tahsin Özbay ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bu celse duruşmada dinlenmesi gereken tanığın hazır bulunmadığını bildirdi.

"SADECE TİCARİ İLİŞKİM VAR"

Söz alan sanık Tahsin Özbay, "Tanıkla sadece ticari ilişkim var. Başka herhangi bir irtibatım yoktur" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL TALEBİNDE BULUNDULAR

Sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dinlenmesi gereken tanığın bir sonraki celsede hazır edilmesine karar verdi. Duruşma, 5 Ocak tarihine ertelendi.

#MAYDONOZ DÖNER

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Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası ertelendi
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