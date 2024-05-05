Mayıs ayında kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 81 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Bir hafta boyunca yurdun büyük bir bölümü sağanak yağışın etkisi altında olacak. 11 Mayıs'ta ise Türkiye'nin tüm bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji 18 il için sarı alarm verirken, sıcaklıklar ise 2 ila 6 derece arasında azalacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporuna göre ülke geneli kuvvetli sağanak ile yüksek kesimlerde kar yağışının etkisine altına giriyor. Meteoroloji 18 il için sarı alarm verirken önümüzdeki bir haftalık hava durumuna göre ise yurt geneli parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sıcaklıklar 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre 11 Mayıs'ta tüm yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.Türkiye genelinde sağanak yağış yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Erciyes ve Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde gece başlayan kar, gün içinde de aralıklarla devam etti. Ardahan'da sağanak yağış yüksek yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası beyaza büründü. Tokat'ın Taşlıca ve Başçiftlik yaylaları da kar yağan yerlerden oldu. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve ve Minarlı Yaylası'nda gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde soğuyan havanın da etkisiyle yerini kara bıraktı. Hafta sonunu Minarlı ve Silve Yaylası'nda geçirmek isteyen aileler, Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Ordu'daki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası kar yağışıyla beraber beyaz örtüyle kaplandı. Niğde'nin bazı bölgelerinde dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü. Niğde'de iki gün aralıklarla yağmur ve dolu yağışı olması bekleniyor. Öte yandan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar araçlarını örtü sererek doludan korumaya çalıştı. Çocuklarsa bisiklet sürmekte güçlük çekti.