‘Mayıs otu’ hayatını kararttı: Bacaklarını görenler gözlerine inanamadı!





TOPLADIĞI OTLARI DÖVÜP BACAKLARINA SARDI

Yaylada topladığı otları dibekte dövdükten sonra akşamdan streçle bacaklarına saran Buz'un sabaha doğru ağrıları daha da çoğaldı. Bunun üzerine bacaklarında şişlik ve derin yanıklar oluşan Buz, yakınlarının yardımıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Buz, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.



'SARGIYI AÇINCA OLANLAR OLDU'

Sati Buz, mayıs otunun ağrıları götürdüğüne dair kulaktan duyma bilgiler edindiğini söyledi. Doktorların dizlerindeki menisküs yırtığı nedeniyle önerdiği ameliyata sıcak bakmadığını ifade eden Buz, "Gece 12'de sardım, sabah 7'de açtım ondan sonra olan oldu, ayaklarım şişmişti. Ağrım yüzünden uyguladım, o da başıma yanık açtı." dedi.