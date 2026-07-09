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Giriş Tarihi: 9.07.2026 12:21

Mazlum aracının içinde vahşice infaz edilmişti! Şüpheli suç aletiyle beraber yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Husumetlisi tarafından aracının önü kesilip silahlı saldırıda bulunulan 30 yaşındaki Mazlum İbiş hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen C.K. gözaltına alındı. 22 yaşındaki gencin cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mazlum aracının içinde vahşice infaz edilmişti! Şüpheli suç aletiyle beraber yakalandı
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Olay, dün akşam saatlerinde, Sur ilçesi Eski Mardin Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Mazlum İbiş'in önü, husumetlisi tarafından kesildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULARAK KATLEDİLDİ

Çıkan tartışmada şüpheli tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mazlum İbiş, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İbiş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen C.K. yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Şüpheli C.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #SUR

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Mazlum aracının içinde vahşice infaz edilmişti! Şüpheli suç aletiyle beraber yakalandı
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