Mazlum aracının içinde vahşice infaz edilmişti! Şüpheli suç aletiyle beraber yakalandı

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULARAK KATLEDİLDİ

Çıkan tartışmada şüpheli tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mazlum İbiş, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İbiş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.