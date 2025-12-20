MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM: 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli mi?

Öğretmen adaylarının gündeminde yer alan 10 bin öğretmen ataması gündemde. Atama takviminin netleşip netleşmediği ve hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacağı araştırılırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuruları yakından izleniyor. 10 bin öğretmen atamasında kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım'da AGS ile alınacak 10 bin öğretmen için branş ve kadro dağılımına dair açıklamada bulundu.

Ancak 10 bin öğretmen atama takvimi henüz paylaşılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecek.