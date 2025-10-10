MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM GELİŞMELERİ: 10 bin öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025'te toplam 25 bin öğretmen ataması yapacak. İlk etapta 15 bin öğretmen için başvurular tamamlandı. Geriye kalan 10 bin kadro için ise adaylar, AGS sınavı sonuçlarının ardından ikinci atama takvimini ve branş kontenjanlarını merakla bekliyor. Peki, MEB 10 bin öğretmen atamasıyla ilgili son durum nedir? İşte detaylar...
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Akademisi için planlanan 10 bin öğretmen atamasında henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, önümüzdeki günlerde atamaların branş dağılımı ve başvuru takviminin duyurulması bekleniyor.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjan Sınıf Öğretmenliği (4378), Özel Eğitim (3087), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1802), Okul Öncesi (1321) ve İngilizce Öğretmenliği (757) için ayrıldı. En az alım ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca ve Arapça öğretmenliklerinde gerçekleşti.