Haberler Yaşam Haberleri MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM GELİŞMELERİ: 10 bin öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:57

2025 öğretmen atamaları, binlerce adayın gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 25 bin öğretmen alımının ilk 15 bin kadrosu için başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihlerinde alınmıştı. Kalan 10 bin öğretmenlik için ise merak, 13 Temmuz’da açıklanan AGS sınav sonuçları üzerine yoğunlaştı. Peki, MEB’in AGS kapsamında yapacağı 10 bin öğretmen atamasının tarihi ve branş dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025'te toplam 25 bin öğretmen ataması yapacak. İlk etapta 15 bin öğretmen için başvurular tamamlandı. Geriye kalan 10 bin kadro için ise adaylar, AGS sınavı sonuçlarının ardından ikinci atama takvimini ve branş kontenjanlarını merakla bekliyor. Peki, MEB 10 bin öğretmen atamasıyla ilgili son durum nedir? İşte detaylar...

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Akademisi için planlanan 10 bin öğretmen atamasında henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, önümüzdeki günlerde atamaların branş dağılımı ve başvuru takviminin duyurulması bekleniyor.

MEB DUYURDU

MEB, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimin, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacağını bildirdi. Bakanlık, öğretmen atama sürecinin her aşamasının mevzuata uygun ve titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjan Sınıf Öğretmenliği (4378), Özel Eğitim (3087), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1802), Okul Öncesi (1321) ve İngilizce Öğretmenliği (757) için ayrıldı. En az alım ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca ve Arapça öğretmenliklerinde gerçekleşti.

