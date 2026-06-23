MEB “İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030"u yayımladı: Yeni plan eskisinin devamı niteliğinde!





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE VURGU

"Afet ve Acil Durum, Okul Yapıları ve Fiziki Altyapı, İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşımı, Uluslararası İş Birlikleri" gibi pek çok konu başlığının yer aldığı eylem planı kapsamında öğretim programlarının iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temaları doğrultusunda geliştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, öğretmenlerin bu alanlardaki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitim ve mesleki gelişim faaliyetlerine yer veriliyor.



YEŞİL OKUL UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Enerji, su ve atık yönetimine yönelik yeşil okul uygulamalarının geliştirilmesi, başarılı örneklerin paylaşılması ve uluslararası işbirliklerinin artırılması da öncelikli çalışma alanları arasında bulunuyor.



"TEORİK BİLGİYİ PRATİK YAŞAM AHLAKINA DÖNÜŞTÜRMEYE KARARLIYIZ"



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kitaplaştırılan "İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030"un takdim yazısını kaleme aldı. Eylem planı aracılığıyla çevre bilincini erken çocukluk döneminden itibaren bir yaşam kültürü olarak içselleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:



"Öğrencilerimizin doğaya saygılı alışkanlıklar geliştirmesini ve küresel sorumluluk anlayışını kuşanmasını, medeniyetimizin 'emanet' bilinciyle örtüştürerek stratejik bir öncelik olarak kabul ediyoruz. Okullarımızda hayata geçirdiğimiz sıfır atık yönetiminden geri dönüşüm uygulamalarına, yağmur suyu hasadından kompost sistemlerine ve agroekolojik faaliyetlere kadar uzanan geniş yelpaze, teorik bilgiyi pratik bir yaşam ahlakına dönüştürme kararlılığımızın tezahürüdür."

Haber Girişi Buse Sever - Editör