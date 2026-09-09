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Giriş Tarihi: 9.09.2026 10:06

MEB ile okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2026-2027 Okulların Açılması İçin Geri Sayım Başladı!

Millî Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen için okul heyecanı doruk noktasına ulaştı. Uyum haftası kapsamında anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin ders başı yapmasının ardından gözler, tüm kademelerde çalacak ilk ders ziline çevrildi. Peki, "Okullar ne zaman açılacak?" İşte okulların resmi açılış tarihi ve tatil takvimine dair tüm detaylar…

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MEB ile okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2026-2027 Okulların Açılması İçin Geri Sayım Başladı!
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Yaz tatilinin son günleri yaşanırken MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı çalışma takvimi ile okulların açılış tarihi netleşti. Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası eğitimiyle başlayan süreç, tüm kademelerde ders başı yapılmasıyla resmiyet kazanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü resmi olarak başlayacak.

UYUM HAFTASI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre; ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi (anasınıfı) öğrencileri için uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başladı ve 11 Eylül Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim yılının ilk ara tatili 16 - 20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Birinci dönemin sona ereceği ve karnelerin dağıtılacağı yarıyıl tatili (sömestr) ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

- Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı
- Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026
- Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
- 1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
- 1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
- 2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
- 2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
- Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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