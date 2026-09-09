MEB ile okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2026-2027 Okulların Açılması İçin Geri Sayım Başladı!

Yaz tatilinin son günleri yaşanırken MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı çalışma takvimi ile okulların açılış tarihi netleşti. Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası eğitimiyle başlayan süreç, tüm kademelerde ders başı yapılmasıyla resmiyet kazanacak.