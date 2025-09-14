Haberler Yaşam Haberleri MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025-2026: MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak, hangi sınıflar için geçerli olacak?
Yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Okullarda ders zilinin çalmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarına çevrildi. Bakanlık, bu yıl uygulanacak ortak sınavlara dair detayları paylaştı. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflara yönelik yapılacak sınavların tarihleri belli oldu. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak? İşte ortak sınav tarihleri.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte öğrenciler için sınav maratonu da gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 yılı için ortak sınav tarihlerini açıkladı. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflara yönelik yapılacak sınavlarda öğrencilerin kazanım düzeyleri ölçülecek. Peki, ortak sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?

MEB 2025-2026 ORTAK SINAV TAKVİMİ

İlk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke

MEB 2025-2026 ORTAK SINAV TARİHLERİ

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

ORTAK SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.

Bu uygulama ile öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izleyebilecek; ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

Öğrenciler ve veliler konu dağılımı tablolarına Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.

SINAV KONU SORU DAĞILIMLARI İÇİN TIKLAYIN

