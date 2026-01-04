MEB uyardı: Evde küçük önlemler büyük kazaları önlüyor

Ocak ayı Aile Eğitim Bülteni, "Evde ve Okulda Çocuk Güvenliği" temasıyla hazırlandı. Bültende yabancı cisim yutulması, düşme, çarpma ve ev kazaları, sıcak yüzeylere bağlı riskler, çocuklarda yanık durumlarında yapılması gerekenler gibi başlıklar yer alıyor. İşte veliler için madde madde hayati öneriler:

KÜÇÜK NESNELER BÜYÜK TEHLİKE

-1–5 yaş arası çocuklar çevrelerini tanımak için nesneleri ağızlarına götürebiliyor. Bu durum, boğulma ve yabancı cisim yutma riskini artırıyor.

-Bozuk para, düğme, boncuk, düğme pil ve mıknatısları çocukların ulaşamayacağı kilitli alanlarda saklayın.

-Su boncuğu (su maymuncuğu) gibi şişebilen oyuncakları evde bulundurmayın.

-Oyuncak seçiminde yaşa uygun, küçük parça içermeyen ve CE işaretli ürünleri tercih edin.

DÜĞME PİL VE MIKNATISA DİKKAT

-Düğme piller en tehlikeli cisimlerin başında geliyor.

-Kumanda ve elektronik cihazların pil kapaklarını düzenli kontrol edin.

-Düğme pil yutma şüphesinde vakit kaybetmeden 112'yi arayın.

-Çocuğu kusturmaya çalışmayın, yiyecek ve içecek vermeyin.

EVDE DÜŞME VE ÇARPMALARI ÖNLEYİN

-Ev kazalarının önemli bir bölümü düşme ve çarpmayla yaşanıyor.

-Pencere ve balkonlara güvenlik kilidi takın.

-Mobilya köşelerini koruyucu aparatlarla yumuşatın.

-Dolap ve rafları duvara sabitleyin.

-Halı ve yollukları kaymaz şekilde sabitleyin.

SICAK YÜZEYLER YANIK RİSKİ TAŞIYOR

-Tencere ve tava saplarını ocağın iç kısmına çevirin.

-Sıcak içecekleri masa kenarlarına bırakmayın.

-Ütü ve su ısıtıcıyı kullandıktan sonra fişten çekip güvenli yerde saklayın.

-Yanık durumunda bölgeyi en az 10 dakika soğuk suyla soğutun, yoğurt ya da diş macunu sürmeyin.

KİMYASAL MADDELERİ KİLİT ALTINA ALIN

Temizlik ürünleri ve ilaçlar çocuklar için gizli tehlike.

-Çamaşır suyu, lavabo açıcı ve ilaçları kilitli dolaplarda saklayın.

-Kimyasalları asla yiyecek kaplarına aktarmayın.

-Çocuğunuza ilacın "şeker" olduğunu söylemeyin.

BOĞULMA RİSKİNE KARŞI ALTIN KURALLAR

-Sert ve yuvarlak yiyecekleri (üzüm, zeytin) küçük parçalara bölün.

-Yemek yerken çocuğun mutlaka yanında olun.

-Oyun ve yemek alanlarını ayırın.

-Plastik poşet, balon ve kabloları ortamdan kaldırın.