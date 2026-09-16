MEB’den çocuklara müjdeli haber! Türkiye’de ilk kez ‘oyun’ politika belgesi hazırlandı: Hakları güvence altına alınacak!

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tüm illere gönderilen genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda "Maarifin Kalbinde Oyun" teması esas alınmış, yapılacak planlama ve uygulamaların hazırlanacak ilke ve esaslara uygun şekilde yürütüleceği belirtilmişti. Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda Bakanlık, oyunun çocuğun hakkı, toplumun kültürel mirası ve öğrenmenin temel zeminlerinden biri olarak ele alındığı bütüncül bir çerçeveyle hazırlanan "Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı" yayımladı.

ÇOCUKLARIN OYUN HAKKI GÜVEN ALTINA ALINACAK

Çocukların oyun hakkının güvence altına alınması, oyun kültürünün yaşatılması, oyunun eğitim ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirilmesi, çocuklara oyun için gerekli zaman ve güvenli mekanların sağlanması, oyun kültürünün kuşaklar arasında aktarılmasının hedeflendiği planla, paydaşların bu alandaki farkındalıklarının ve becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

90 EYLEM ADIMI BELİRLENDİ

Çocuğun üstün yararı doğrultusunda fiziksel oyunun önceliklendirilmesi, dijital oyun deneyimlerinin ise dengeli ve gelişimsel açıdan uygun biçimde ele alınması tasarlanan planla, kurumlar arası koordinasyon, veri izleme ve değerlendirme altyapısının güçlendirilmesi de öngörülüyor. Bakanlıkça hazırlanan belgede 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 eylem adımı belirlendi.

"HAYAT BOYU OYUN" ANLAYIŞI

Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademeleri ile okul dışındaki öğrenme ortamlarını kapsayan belge, "hayat boyu oyun" anlayışı doğrultusunda yetişkinleri ve ileri yaş gruplarını da kapsıyor. Çocuklar, aileler, öğretmenler, okul yöneticileri, yerel yönetimler, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ise sürecin temel paydaşları arasında bulunuyor. Belgede, "oyun hakkını güvence altına almak", "oyun kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak", "oyun yoluyla erdemli insan hedefine katkı sağlamak", "oyunu eğitimin merkezine yerleştirmek", "çocuklar için nitelikli, güvenli ve bilinçli dijital oyun iklimi geliştirmek" ve "paydaş sorumluluklarını belirlemek" olmak üzere altı hedef doğrultusunda politikalar oluşturuldu.