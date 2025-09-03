MEB’den öğrencilere yönelik çarpıcı araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı

Dijital ortamlarda gruplara alınmadığınız oldu mu sorusuna kızların yüzde 49.3'ü, erkeklerin yüzde 42.5'i "Evet" yanıtı verdi. Bir arkadaşınızın sosyal medya gönderilerinizdeki beğenisini kasten geri çektiği oldu mu sorusunu kızların yüzde 38.1'i, erkeklerin yüzde 28.8'i "Evet" diye yanıtladı.

Bir arkadaşınızın sosyal medya gönderinizi kasten beğenmediği oldu mu sorusuna kızların yüzde 51.2'si, erkeklerin yüzde 35.4'ü "Evet" cevabını verdi. Sosyal medyada diğerleri gibi davranma konusunda kendinizi baskı altında hissettiğiniz oldu mu sorusunda kızların yüzde 36.1'i, erkeklerin yüzde 29.5'i "Evet" seçeneğini işaretledi.