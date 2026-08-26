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Giriş Tarihi: 26.08.2026 12:52

MEB'den özel öğretim kurumları kararı: Artık Türkçe isim verilecek! Başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilmesi gerekecek. Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları, 1 Ekim'e kadar yapılacak.

AA Yaşam
MEB’den özel öğretim kurumları kararı: Artık Türkçe isim verilecek! Başvuruları 1 Ekim’e kadar yapılacak
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MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, özel öğretim kurumlarının Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek, kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek.

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.

"KÜLTÜREL DEĞERLER GÖZETİLECEK"

Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak.

Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle bağdaşması, kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak.

Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları, 1 Ekim'e kadar yapılacak.

#MEB

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