MEB’ten öğrencilere Türk dünyası turu 6 ülkelik rehber hazırlandı

KKTC dahil 6 ülkenin tarihi, kültürel ve turistik noktalarını içeren rehberin ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı hazırlandığını belirten Tekin, rehberlerin eylül ayında ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

TÜRK DÜNYASI ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Şişli Kaymakamlığı ile Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen "Köklerden Geleceğe Türk Dünyası Şenliği", Türk devletlerinden öğrencileri bir araya getirdi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın tanıtımına yönelik organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve KKTC'den öğrenciler kültürel sunumlar yaptı, sahne gösterileri sergiledi.

Program kapsamında "Tarihten Günümüze Türk Kadınları Kıyafet Sergisi ve Defilesi" düzenlenirken, halk oyunları gösterileri ve "Türk Mitolojisi Resim Sergisi" de büyük ilgi gördü.

EYLÜLDE SIRALARDA OLACAK

Etkinlikte konuşan Bakan Tekin, Okul Dışı Öğrenme Ortamları uygulaması kapsamında öğrencilerin yaşadıkları şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerini tanımalarını hedeflediklerini belirterek, bu yaklaşımı Türk dünyasına taşıdıklarını söyledi.

Tekin, "Türk dünyasını gezmek isteyen ama nereye, niçin gitmesi gerektiğini bilmeyen ailelerimiz ve çocuklarımız için özel bir tur rehberi hazırladık. KKTC dahil 6 ülkenin gezilecek ve görülecek yerlerini hazırlattık. Ortaokul ve liseler için ayrı ayrı hazırlanan bu rehberleri eylül ayında çocuklarımızın masalarına bırakacağız" dedi.

TÜRK DÜNYASIYLA BAĞ GÜÇLENECEK

Hazırlanan rehberin yalnızca bir gezi kitabı olmadığını vurgulayan Tekin, projenin çocukların Türk dünyasıyla kültürel bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Rehberlerde ülkelerin tarihi mirası, kültürel değerleri ve medeniyet açısından önemli noktalar yer alacak. Tekin, öğrencilerin bu sayede ortak geçmişe ve köklü bağlara dair daha güçlü bir farkındalık geliştireceğini söyledi.

MÜFREDATTA TÜRK DÜNYASI VURGUSU

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Türk dünyasını bir arada tutan değerleri eğitim sistemine daha güçlü şekilde dahil ettiklerini ifade eden Tekin, ortak tarih ve kültür bilincini güçlendirecek içeriklerin müfredata eklendiğini söyledi. Tekin, "Bizim hedefimiz, çocuklarımızın bizi millet yapan değerleri içselleştirmesi. Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirecek ve birlikteliği artıracak bir bilinç oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.