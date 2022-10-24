Meclis üyesine silahlı saldırı

KOCAEİLİ'NDE Kartepe Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Recep Ubay dün sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Kartepe İlçesi Arslanbey mevkiinde iş yeri olan Recep Ubay, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.İ. ile iş yerinde sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.İ. yanındaki silahla Ubay'a ateş etti. Bacağına iki kurşun isabet ettiği öğrenilen Recep Ubay kanlar içinde yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Ubay'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren R.İ polise teslim oldu.