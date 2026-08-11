Medine eşi tarafından kurşunlanarak katledilmişti! Caninin korkunç iddiasına ‘sanrı’ cevabı: Meğer defalarca ateş edip…

DEFALARCA VAHŞİCE ATEŞ ETTİ

İddianamede, sanık ile maktul arasında yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancayla eşine öldürme kastıyla birden fazla kez ateş ettiği, kullanılan silahın niteliği, atış sayısı, mermilerin isabet ettiği bölgeler ve olay öncesi ile sonrasındaki davranışlarının birlikte değerlendirildiğinde suçun "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında olduğu vurgulandı.

YARGITAY KARARLARINA ATIF

İddianamede, şüphelinin akıl sağlığına ilişkin raporun soruşturma aşamasında alınmamış olmasının davanın açılmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilerek, bu konuda emsal niteliğindeki Yargıtay kararlarına yer verildi. Savcılık, akıl hastalığı iddiasının yargılama aşamasında mahkeme tarafından değerlendirilebileceğini ifade etti.