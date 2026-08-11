Medine eşi tarafından kurşunlanarak katledilmişti! Caninin korkunç iddiasına ‘sanrı’ cevabı: Meğer defalarca ateş edip…

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde 20 Nisan saat 17.50 sıralarında 72 yaşındaki Cemal Kaya, eşi 61 yaşındaki Medine Kaya'yı silahla öldürdü. Kendisini polise ihbar etmesinin ardından adrese giden ekipler, kadını hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemelerde Medine Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde suç aletiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
"KARDEŞİYLE İLİŞKİSİ VAR" İDDİASI SANRI ÇIKTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Cemal Kaya'nın eşini aile bireyleriyle görüştürmeyerek aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davrandığı belirtildi. İddianamede, sanığın eşinin öz kardeşiyle ilişki yaşadığı yönündeki düşüncesinin tamamen kişisel bir sanrı niteliğinde olduğu değerlendirilerek, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabul edilemeyeceği ve bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.
DEFALARCA VAHŞİCE ATEŞ ETTİ
İddianamede, sanık ile maktul arasında yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancayla eşine öldürme kastıyla birden fazla kez ateş ettiği, kullanılan silahın niteliği, atış sayısı, mermilerin isabet ettiği bölgeler ve olay öncesi ile sonrasındaki davranışlarının birlikte değerlendirildiğinde suçun "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında olduğu vurgulandı.
YARGITAY KARARLARINA ATIF
İddianamede, şüphelinin akıl sağlığına ilişkin raporun soruşturma aşamasında alınmamış olmasının davanın açılmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilerek, bu konuda emsal niteliğindeki Yargıtay kararlarına yer verildi. Savcılık, akıl hastalığı iddiasının yargılama aşamasında mahkeme tarafından değerlendirilebileceğini ifade etti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
İddianamede, sanığın suçun işleniş şekli, kastının yoğunluğu, kullanılan silah, eylemin sistematik biçimde sürdürülmesi ve nitelikli halin varlığını dikkate alarak, hiçbir indirim uygulanmaksızın Sanık Cemal Kaya hakkında, "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" sucundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ayrıca, sanığın üzerinde ele geçirilen ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 adet 9 milimetre çapındaki fişek ile yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki sustalı bıçağın da el konması istendi.