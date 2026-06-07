Medine’nin katiline ödül gibi ceza verildi

Ankara-Aksaray karayolunda geçen yıl 7 Mart'ta meydana gelen kazada Samet Şahin (25) idaresindeki otomobile arkadan çarpan Mert Dilekçi, araçta bulunan Medine Şahin'in ölümüne neden olmuştu.

ÇARPIP KAÇTI, ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan sonra kaçan sürücü 3 gün sonra yakalanmış, alkollü ve ehliyetsiz olduğu anlaşılmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilekçi, 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Mert Dilekçi'nin daha öncede birçok kez alkollü araç kullanırken yakalanıp, hakkında işlem yapıldığı, ehliyetinin de daimi olarak iptal edildiği ortaya çıkmıştı. Dilekçi'nin aracında bulunan içki ve bardaklar üzerinde yapılan incelemede DNA'sına rastlanıldığı ancak olaydan 3 gün sonra yakalanması nedeniyle hastanede aldırılan kan ve idrar örneği incelenmesinde kaza anında kaç promil alkollü olduğuna dair alkol tespiti yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştı.

Hakkında 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mert Dilekçi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İKİNCİ KEZ YIKILDIK

Bu kararın kendilerini bir kez daha öldürdüğünü belirten acılı anne Meryem Bayraklı, "Ben çocuğuma gelinlik giydirecektim, kefen giydirdim. Suçsuz günahsız çiçeğimi soldurdular. Bir insanın dikkatsizliği, sorumsuzluğu ve vicdansızlığı bir ailenin hayatını kararttı. Benim kızımın hayalleri vardı, yuvası vardı, yaşayacağı bir ömrü vardı. 2 ay yatıp, çıktı elini kolunu sallayarak gezdi. Bu zaten bize acı veriyordu. 4 yıl 6 ay nedir? Bir ömrün cezası bu kadar mı olacaktı?" diyerek karara tepki gösterdi.

Ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin ise, emsal bir karar çıkana dek adalet mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.