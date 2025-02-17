Medipol Üniversitesi’nden o iddialara yanıt

Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyu Açıklaması

Bazı basın ve yayın organlarında üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracı ve şoförü hakkında yapılan haberlerle ile ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Üniversitemizde yakın zamanda Rektör değişikliği olmuş ve önceki Rektörümüzün özel kaleminde şoför olarak çalışan haberlere konu kişi yeni rektörümüzün göreve başlamasıyla görevden alınmış ve işten çıkarılmıştır.

İlgili şahıs suça karışmış ve evinde yakalanarak hakkında adli işlem yapılmıştır. Emniyet güçleri tarafından yapılan bilgilendirmede "Y. O. ikametinde yakalanmış, 06 AA 023 plakalı araç da ikamet önünde park halinde bulunmuş, şahsın ikameti ve araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamıştır." denilmiştir. Buna rağmen süreç ile ilgili tüm detaylar yargı makamları ile paylaşılmış ve gelişmeler yakından takip edilmiştir.

Üniversitemiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Tolga Tolunay ile hiç bir ilgisi olmayan konunun çarpıtılarak haber yapılması etik ve ahlaki değildir. Zarar verme kastıyla somut gerçekleri sorumsuzca çarpıtanlar, yanlış ve haksız haber yaparak itibar suikastında bulunanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.