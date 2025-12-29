Haberler Yaşam Haberleri Medyaya uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medyaya yönelik yürüttüğü“uyuşturucu” soruşturmasında, gözaltına alınan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın medyaya yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' iddiasıyla Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş hakkında gözaltı kararı verildi. Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş Jandarma tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Jandarma İl Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

18 ARALIK'TA İFADESİ ALINMIŞTI

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 18 Aralık 2025'te ifadesi alınmak için polis eşliğinde İstanbul Adalet Saray'ına götürülmüştü. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ateş'in uyuşturucu testi vereceği de öğrenilmişti.

