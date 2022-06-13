Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Meg: Derinlerdeki Dehşet ne zaman ve kaç yılında vizyona girdi?

Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu, oyuncuları gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Katil köpek balığı filmlerini hatırlatan macera filmi aksiyon dolu sahneleriyle de ilgi görüyor. Okyanustaki mücadeleye tanık eden film, sualtı çekimleriyle heyecan yaratıyor. Yapımla ilgili olarak "Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Meg: Derinlerdeki Dehşet filmine dair merak edilen detaylar...
MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ KONUSU
Meg: Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır.
Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...
MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI
Jason Statham
Bingbing Li
Cliff Curtis
Rainn Wilson
Ruby Rose
Winston Chao
Page Kennedy
Jessica McNamee
Ólafur Darri Ólafsson
Robert Taylor
Sophia Shuya Cai
Masi Oka
Filmin ana çekimleri 13 Ekim 2016'da West Auckland, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde sona erdi.