Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Meg: Derinlerdeki Dehşet ne zaman ve kaç yılında vizyona girdi?

Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI

Jason Statham

Bingbing Li

Cliff Curtis

Rainn Wilson

Ruby Rose

Winston Chao

Page Kennedy

Jessica McNamee

Ólafur Darri Ólafsson

Robert Taylor

Sophia Shuya Cai

Masi Oka

Filmin ana çekimleri 13 Ekim 2016'da West Auckland, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde sona erdi.