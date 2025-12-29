Megakent için kar nöbeti başladı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte 30-31 Aralık ve 1 Ocak hava durumu

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hava tahmin modellerine göre İstanbul'un kar takvimi şu şekilde ilerleyecek:

31 Aralık Çarşamba Akşamı: Akşam saatlerinde poyraz fırtınasıyla birlikte hissedilen sıcaklık -düşecek. Yağışlar ilk olarak Çamlıca, Aydos ve Beykoz gibi yüksek noktalarda kara dönüşecek.

Gece Yarısı (Geri Sayım): Saatler 00:00'ı gösterdiğinde şehir genelinde kar geçişleri bekleniyor. Uzmanlar, bu saatlerde görsel bir kar şöleninin yaşanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurguluyor.

1 Ocak Perşembe: Yeni yılın ilk günü İstanbul güne kar yağışıyla başlayacak. Öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen karla karışık yağışın, özellikle Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde örtü bırakabileceği tahmin ediliyor.