Megakente 7 Ocak’ta kar geliyor. 15 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul yeni yıla yağışsız merhaba diyecek. Yeni yılın ilk haftasında İstanbul'da yağış beklenmezken 7 Ocak'tan itibaren kar yağışı bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışının 15 gün süreyle etkili olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.