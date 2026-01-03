Megakentte Lodos alarmı! Kuvvetli Gelecek…

Megakent İstanbul için AKOM, İstanbul başta olmak üzere, yurdun büyük bölümünde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte, 0 derece civarına ve altına kadar düşen sıcaklıkların, yer yer kuvvetli fırtına ve lodos ile birlikte artarak 15 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı. İstanbul'da sabah saatlerinde batıdaki ilçelerimizde etkili olmaya başlayan fırtınanın, öğle ile akşam saatleri arasında şiddetini artırarak, il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca, Sarıyer Rumeli Feneri mevkiinde rüzgarın en yüksek hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.