Mehmet bir kez daha öldü! Mehmet’in katiline ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi

Cinayet, geçtiğimiz yıl 22 Aralık akşamı merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmetbey sokakta yaşandı. Ramazan Demir, 2007 yılında bıçaklanan ve 15 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra 2022 yılında hayatını ağabeyi Nizam Demir'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Mehmet Yıldız'ı işlettiği oto tamircisinin önünde silahla vurarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ramazan Demir hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Katil zanlısı Ramazan Demir, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada aileler ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı mütaalasında Demir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti son savunmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uyguladığı Demir'i 19 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti.

OĞLUMUN KEMİKLERİ SIZLADI

Mahkeme sonrası büyük üzüntü yaşayan Yıldız ailesi, verilen bu karara isyan etti. Baba Bircan Yıldız, "Benim oğlum tasarlanarak işlenmiş bir cinayetin kurbanı. Dükkanın yakınında dakikalarca oğlumun çıkmasını bekleyip eylemi gerçekleştiriyor. Son 2 yıl içerisinde de bize karşı 4 kez daha saldırı ve tehdit girişimleri olmuştu. Bunun davaları da sürüyor. Bunlar görmezden gelindi. Verilen bu kararla bir kez daha yıkıldık. Oğlumun kemiklerini sızlattılar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

ÖDÜL GİBİ BİR CEZA OLDU

Yıldız ailesinin avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu ise, "Tasarlanarak işlenen cinayetin haksız tahrik altında işlendiği belirtildi ve bunun yanı sıra sanık hakkında iyi hal indirimi uygulandı. Neredeyse ödül gibi bir ceza oldu. Bu durum toplumda cezasızlık algısını oluşturuyor. Bizce mütalaada olduğu gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekiyordu. Bu bir hukuk garabetidir. Güvenlik kameralarının önünde işlenen ve maktule 7 kurşun sıkan bir sanıktan bahsediyoruz. Verilen kararı kabul etmiyoruz. İtiraz edeceğiz" diye konuştu.