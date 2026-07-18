Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçiğe güç katan teslimat! Kırıkkale’de üretilen yeni nesil MPT-76 MH, Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi
Giriş Tarihi: 18.07.2026 17:21

Mehmetçiğe güç katan teslimat! Kırıkkale’de üretilen yeni nesil MPT-76 MH, Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi

Türkiye’nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşu MKE, yerli ve millî imkanlarla geliştirdiği MPT-76 MH piyade tüfeğinin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim etti. Kırıkkale Silah Fabrikası’nda üretilen yeni nesil piyade tüfekleri, gerçekleştirilen sevkiyatın ardından Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere güvenli şekilde birliklere ulaştırıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Mehmetçiğe güç katan teslimat! Kırıkkale’de üretilen yeni nesil MPT-76 MH, Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi
  • ABONE OL

Türk mühendislerinin imzasını taşıyan MPT-76 MH, sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda klasik MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş versiyonu olarak tasarlandı. Yaklaşık 500 gram daha hafif olan ve 3 bin 750 gram ağırlığındaki tüfek, ergonomik yapısıyla askerlerin hareket kabiliyetini artırırken, zorlu operasyon şartlarında da önemli avantaj sağlıyor.

600 metre etkili menzile ve dakikada 750 atış kapasitesine sahip MPT-76 MH, güvenilirliğiyle de öne çıkıyor. Silah, 42 NATO ve 16 yerli standart olmak üzere toplam 58 farklı testi başarıyla geçerek kendi kalibresinde bu başarıya ulaşan dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğini taşıyor. MKE tarafından Kırıkkale'de üretilen millî piyade tüfeği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücüne katkı sağlarken, sahip olduğu yüksek dayanıklılık ve performansıyla dost ve müttefik ülkelerin de ilgisini çekiyor. Artan ihracat potansiyeliyle dikkat çeken MPT-76 MH, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KIRIKKALE #TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #MKE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçiğe güç katan teslimat! Kırıkkale’de üretilen yeni nesil MPT-76 MH, Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA