Mehmetçiğe güç katan teslimat! Kırıkkale’de üretilen yeni nesil MPT-76 MH, Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi

Türk mühendislerinin imzasını taşıyan MPT-76 MH, sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda klasik MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş versiyonu olarak tasarlandı. Yaklaşık 500 gram daha hafif olan ve 3 bin 750 gram ağırlığındaki tüfek, ergonomik yapısıyla askerlerin hareket kabiliyetini artırırken, zorlu operasyon şartlarında da önemli avantaj sağlıyor.

600 metre etkili menzile ve dakikada 750 atış kapasitesine sahip MPT-76 MH, güvenilirliğiyle de öne çıkıyor. Silah, 42 NATO ve 16 yerli standart olmak üzere toplam 58 farklı testi başarıyla geçerek kendi kalibresinde bu başarıya ulaşan dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğini taşıyor. MKE tarafından Kırıkkale'de üretilen millî piyade tüfeği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücüne katkı sağlarken, sahip olduğu yüksek dayanıklılık ve performansıyla dost ve müttefik ülkelerin de ilgisini çekiyor. Artan ihracat potansiyeliyle dikkat çeken MPT-76 MH, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör