Giriş Tarihi: 7.9.2025 10:47

Mehmetçik afetlere karşı görev başında

Şırnak'ta askerler, sadece sınır güvenliğinde değil, afetlerde de hayat kurtarmak için eğitiliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen özel eğitimlerde Mehmetçik, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için arama-kurtarma tatbikatları yapıyor.

İHA
Deprem, sel ve yangın gibi afet senaryoları üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerde, askerlerden oluşturulan timler gerçek bir enkazda uygulamalı olarak görevlendiriliyor. Böylece afet anında saniyelerin bile hayati önem taşıdığı kurtarma çalışmalarında hazır ve donanımlı hale geliyorlar. AFAD yetkilileri, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak, "Mehmetçik artık afetlerde de vatandaşın yanında olacak" mesajını verdi.
Son yıllarda Şırnak'ta binlerce gönüllü, muhtar, kamu personeli ve asker afetlere karşı bilinçlendirilerek güçlü bir müdahale kapasitesi oluşturuldu.
