Mehmet’imin kokusunu özledim

Konya'da yaşayan Hüseyin ve Mehtap Gürbüz çifti, 2012'de oğulları Mehmet'i kucaklarına aldı. Küçük Mehmet henüz 17 aylıkken özel bir hastanede şaşılık ameliyatı oldu. Ancak fazla narkoz verilen Mehmet'in, ameliyat bitiminde kalbi durdu. 12 dakika boyunca müdahale edilen Mehmet yeniden hayata döndü ama beyin fonksiyonları işlevini yitirdi. 11 aylıkken süper zeka teşhisi konulan Mehmet, ameliyatın ardından ağlamaktan başka hiçbir fonksiyonunu kullanamadı. Mehmet'e yüzde 98 oranında beyin fonksiyonlarını kullanamaz, yüzde 97.6 oranında da engelli raporu verildi.Gürbüz çifti, bir şey olacak korkusuyla nöbetleşe olarak yıllarca çocuklarının başında bekledi. Aile, çocuklarını götürmedik yer bırakmadı ancak Mehmet yatağa mahkum oldu. Son olarak geçtiğimiz yıl hastaneye kaldırılan küçük Mehmet, 95 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 1 Ağustos günü, 11 yaşında hayata gözlerini yumdu.Baba Hüseyin Gürbüz, oğlu olmadan ilk bayram ve Babalar Günü'nü geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.Oğlunun mezarını ziyaret eden baba Gürbüz, "Belki bir baba diyemedi, boynuma sarılamadı ama onun varlığı bile benim için yeterliydi. Eve geldiğimde o kokusunu içime çekmek her şeye değerdi. Ama şimdi artık o yok. Yokluğuna alışamadım. Sürekli mezarına gelip, onunla konuşuyorum. Onsuz bayramında Babalar Günü'nün de anlamı olmayacak" dedi.