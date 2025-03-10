Diyarbakır’da kayboldu Batman’da ölü bulundu: Mehmet Yüksel’in ölümüyle ilgili 14 kişi gözaltında!

Diyarbakır'ın Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktı. Ancak, kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan arama çalışmalarında, Mehmet'in cansız bedeni Batman kırsal Suçeken Mahallesi mevkiinde bulundu. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri 1'i kadın 14 kişiyi gözaltına aldı.