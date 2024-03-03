Mehmet’ten acı haber

Kütahya- Tavşanlı'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuktan acı haber geldi. Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Furkan Derin'in bulunması için yapılan çalışmalar sonucu Derin'in cesedi, en son görüldüğü bölge olan Azarbeycan Parkı'na yaklaşık 1.5 kilometre mesafede çayda bulundu. Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan incelemede çocuğun en son çay kenarında görüldüğü belirlenmişti.Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT, Türk Kızılay ile bazı kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katılmıştı.