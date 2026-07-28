Mekanda sigortasız çalışıyorlardı: 12 kadın deport edilecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda dün gece saat 01.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, ülkeye turistik amaçla giriş yaptığı belirlenen 12 yabancı uyruklu kadının çalışma izni ve sosyal güvenlik kaydı olmaksızın konsomatris olarak çalıştırıldığı belirlendi.

DEPORT EDİLECEKLER

Denetim sırasında ayrıca iş yerinde kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de tespit edildi. İlgili mevzuat kapsamında işletme hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı. İşletme sahibi ile yabancı uyruklu şahıslar hakkında ilgili kurumlarla koordineli şekilde işlem yapılırken, yabancı uyruklu kadınların yasal statülerine ilişkin süreçlerin de devam ettiği öğrenildi. Rusya vatandaşı olduğu öğrenilen 12 kadın hakkında ülkelerine geri gönderme kararı verildiği ve pasaportlarına tahdit konulacağı bildirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, yabancı uyruklu şahısların yasal statülerinin denetlenmesi ve umuma açık eğlence yerlerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.