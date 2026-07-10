Mekke’de mahsur kalan Türk Vatandaşı Ali Baybaş Türkiye’ye dönüyor

Mekke'de uzun süredir mahsur kalan Türk vatandaşı Ali Baybaş'ın, Suudi Arabistan'daki yurt dışına çıkış ve idari yasaklarının kaldırıldığı bildirildi.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ

Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde uzun süredir yürüttüğü diplomatik girişimler sonuç verdi. Yapılan çalışmaların ardından Ali Baybaş hakkındaki yurt dışına çıkış ve idari yasakların tamamı kaldırıldı. Sivaslı Ali Baybaş'ın bugün Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.



"NE MUTLU BANA"

Yasakların ardından çekilen görüntülerde büyük mutluluk yaşadığı görülen Aybaş, "Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör