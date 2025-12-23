Mekke’de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı!

TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Vefat haberini alan Sakarya'nın Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki yakınları ise Dağköy'ün evinin önünde taziye çadırı kurdu. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Sürekçioğlu, "Abidin Daköy ağabeyimiz, umre ziyareti için gittiği Mekke'de trafik kazası sebebiyle vefat etti ve hanımı hastanede tedavi görüyor. Hem tedavi süreçleri hem de cenazenin ülkeye getirilmesi için görüşmeler devam ediyor. Bu işlemler neticesinde ya orada defnedilecek ya da burada" dedi.