Mekke’deki trafik kazasında hayatını kaybeden Sakaryalı umreci toprağa verildi

Geçtiğimiz hafta meydana gelen feci kazada, Umre ibadetini yerine getirmek için Sakarya'nın Hendek ilçesinden Mekke'ye giden Türk kafilesine, Mahbes'ül Cin mevkiinde kontrolden çıkan ring otobüsü çarptı. Kazada Sakaryalı umreci 57 yaşındaki Abidin Dağköy hayatını kaybederken, eşi Emine Dağköy ise yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Emine Dağköy'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kazanın ardından Türk makamlarının girişimleriyle Abidin Dağköy'ün cenazesi yetkililerden teslim alınarak defnedilmek üzere Türkiye'ye getirildi.



EŞİNİN DURUMU İYİ

Mekke'deki ilk müdahale ve tedavisinin ardından Türk makamlarının girişimleriyle Emine Dağköy de Türkiye'ye getirildi. Burada da tedavisi sürdürülen Dağköy'ün, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





MEMLEKETİ HENDEK'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ailesi tarafından teslim alınan Abidin Dağköy için öğle namazına müteakip Hendek Merkez Mahalle Yeni Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Dağköy ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. 57 yaşındaki iki çocuk babası Dağköy'ün cenazesi Yeni Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hendek Merkez Yeni Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Dağköy ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.