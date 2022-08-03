Meksika Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Meksika’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Meksika Amerika kıtasının turizm ve doğal güzellikler bakımından önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Birçok ünlü sahil şehirleri ve plajları bulunan Meksika'nın bir diğer önemli bilinen özelliği de Meksika Mutfağı, yani yemekleridir. Meksika mutfağı çoğunlukla dünyanın her yerinden meraklılarını kendisine çekmiştir. Yazımızda bizler de sizler için Meksika vize istiyor mu, Türkiye'den Meksika'ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların ayrıntılı cevaplarını vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Meksika Vize İstiyor Mu?

Meksika Devleti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Yolcular aynı zamanda seyahat etmeden önce vize almak zorundadır çünkü kapıda vize uygulaması bulunmamaktadır. Hususi, hizmet, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlar vizeye tabi tutulmaktadır. Diplomatik pasaportlar ise Meksika'ya seyahat edecek vatandaşlar için vizeden muaf tutulmuştur.

Meksika Devleti'nin e-vize imkanından faydalanma hakkı olan Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e-vize aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde ülkeye giriş yapmaları gerekmektedir. Umuma mahsus olan (bordo) pasaport sahibi vatandaşlar vize ile ilgili dokümanları ve otel rezervasyonlarını yanlarında yazılı çıktı olarak bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgelerin yazılı bir çıktı dışında herhangi bir telefon ya da dijital ortamda gösterilmesi kesinlikle kabul edilmez. Bu yüzden Meksika'ya gidecek kişiler bu önemli noktalara dikkat etmeli ve vize işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmalıdırlar.

Vize Kalktı Mı?

Meksika Devleti'nin uyguladığı protokoller doğrultusunda genel anlamda vizenin kalkması söz konusu olmamaktadır. Diplomatik pasaportlar dışında diğer pasaportlar için vize alma zorunluluğu bulunmaktadır. Meksika'ya ziyarette bulunacak vatandaşların bu hususları dikkate alarak işlemlerini sağlaması gerekmektedir.