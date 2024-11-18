Melatonin kilo artışına yol açıyor

Hekim önerisi olmadan melatonin kullanımı, sağlıkla ilgili çeşitli riklerin yanı sıra kilo sorunlarına yol açabiliyor. Melatoninin, jetlag veya vardiyalı çalışma gibi uyku sorunlarının kısa süreli tedavisi için doktor tavsiyesi ile kullanılması gereken bir ilaç olduğunu vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu, "Son günlerde polikliniklerimize başvuran hastalarımızın bir hekim önerisi olmadan melatonin ve melatonin içeren ilaçları giderek artan oranda kullandıklarını gözlemlemekteyiz. Bu son derece tehlikelidir. Çünkü melatonin bir hormondur, bir hekim önerisi olmadan ve üstelik yüksek dozlarda kullanılması tıbbi açıdan ciddi risklere neden olur. Gereksiz şekilde ve yüksek dozda melatonin kullanıldığında baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, gece terlemeleri, kilo artışı gibi birçok yan etki ortaya çıkar" dedi. DHA